Европейский закон стоит на пути эстонских перевозчиков(9)
”Международных автоперевозчиков Эстонии принятый ЕС пакет мобильности беспокоит больше, чем коронарвисный кризис, поскольку он вводит требования, разорительные для наших автоперевозчиков, работающих в Европе. Пока что вступила в силу только малая часть его положений, но ситуация станет намного хуже в феврале 2022 года, когда начнут действовать самые губительные для нас требования”, — комментирует президент Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков (ERAA) Эйнар Валлбаум.
Одно из нововведений, которое, по оценке критиков пакета, на самом деле является бомбой замедленного действия для эстонских автоперевозчиков — требование пригонять грузовики домой (к месту базирования работодатели или месту проживания водителя) через каждые восемь недель, а также возвращение водителя домой через каждые четыре недели.