Европейский закон стоит на пути эстонских перевозчиков

”Международных автоперевозчиков Эстонии принятый ЕС пакет мобильности беспокоит больше, чем коронарвисный кризис, поскольку он вводит требования, разорительные для наших автоперевозчиков, работающих в Европе. Пока что вступила в силу только малая часть его положений, но ситуация станет намного хуже в феврале 2022 года, когда начнут действовать самые губительные для нас требования”, — комментирует президент Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков (ERAA) Эйнар Валлбаум.