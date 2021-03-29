Пенсионер взял кредит в 2000 евро, заплатил 4000 и остался должен еще 2200. Как такое возможно?

”Мы основательно оцениваем платежеспособность клиентов, — говорит Парм в ответ на вопрос, просили ли они у Сергея выписку со счета. — Опираемся на предоставленные ими в ходатайстве данные, предыдущее платежное поведение человека, при согласии клиента делаем запросы в базы данных касательно его доходов и кредитной истории, и при необходимости — изучаем данные выписки со счета. Также каждый человек перед взятием обязательств должен и сам основательно взвесить, действительно ли ему это необходимо?”

Представитель более известной на рынке кредитов под брендом Credit24 фирмы IPF Digital Анника Парм заверяет: они как предприятие очень ценят ответственное кредитование.

Возникает резонный вопрос: а как же принцип ответственного кредитования? Ведь кредитное учреждение должно убедиться в платежеспособности клиента.

Он также утверждает, что фирма, где он брал кредит, никаких выписок с его счета, чтобы убедиться в его платежеспособности, не просила. ”Не звонили, — мотает головой пенсионер, — и не писали. Просто заполнил ходатайство через интернет — и сразу же дали”.

”Но когда стали выяснять, когда же закончится этот кредитный договор, нам сказали, что нужно заплатить еще примерно столько же, — разводит руками пенсионер. — Никаких договоров о том, что я взял кредит, у меня нет. Попросили фирму прислать — они выслали какой-то один договор, а где второй?”

С тех пор, утверждает Сергей, он исправно платил, и только в 2017–2018 гг. выплатил фирме, где брал, почти 4000 евро. Его пенсия составляет 600 евро плюс у него есть подработка на 200 евро в месяц. По кредиту он платил по 160 евро в месяц, и ждет не дождется, когда уже закроет этот кредит.

”Я заполнил ходатайство через интернет, — говорит мужчина. — И мне дали кредит в 1250 евро. Потом снова понадобились деньги, и я взял еще 950 евро”.

Сергей говорит, что в 2017 году они с женой решили купить свое жилье. Все время жили на съемных квартирах, а тут подвернулось хорошее предложение, и можно было купить свою. Но не хватало на первый взнос.

Например, ходатайство Сергея об увеличении кредитного лимита, сообщают в фирме, было удовлетворено именно исходя из данных с его выписки со счета.

На вопрос, сколько же на самом деле должен мужчина, Анника Парм говорит: ”У нас нет права сообщать третьим лицам информацию о долговых обязательствах. Но клиент может сам посмотреть остаток по своему кредиту в разделе самообслуживания на нашем сайте. Или узнать его, позвонив на нашу инфолинию по телефону 614 3400. Остаток обязательств Сергея мы сообщали ему 8.02.21 в ходе разговора”.

И именно после этого разговора, как выясняется, жена Сергея Ольга и написала письмо в редакцию с просьбой разобраться: почему с пенсионера вытягивают последние деньги, а кредит все не уменьшается.

Однако Анника Парм заверяет: суммы задолженности, которые называет Сергей, не соответствуют действительности.

”На самом деле после первого договора был заключен еще один, где клиент увеличил свой кредитный лимит, — говорит она. — И сумма основного долга тоже выросла. Именно на нее следует обращать внимание, чтобы рассчитывать, сколько подлежит возврату”.

Парм поясняет: у клиента заключен договор о кредитном счете, что означает, что человек может использовать персонально для него установленный кредитный лимит. Сумма рассчитывается в каждом случае индивидуально, исходя из доходов человека и уже имеющихся обязательств.

”Необязательно использовать все свободные деньги сразу, — добавляет Парм. — Можно брать столько, сколько на данный момент нужно. Также при необходимости можно увеличить свой кредитный лимит, если все требования выполнены и у клиента нет задолженности”.

Она подчеркивает: каждый раз, когда клиент берет с кредитного счета деньги, за это нужно заплатить. Плата рассчитывается по аннуитетному графику, который основывается на длительности конкретного кредита и его персональных условий.