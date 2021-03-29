В Таллинне девятилетний мальчик попал под машину

В 14:19 на Сааремаа 30-летняя женщина не справилась с управление мотороллера Peugeot Speedfight 2, в результате чего он завалился на бок. Женщину доставили в Курессаарескую больницу.

В 18:45 произошло ДТП на улице Туулемурру в Лаагри, где 37-летний мужчина на Honda Civic сбил перебегавшего дорогу 9-летнего мальчика. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

За последние сутки были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.