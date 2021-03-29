Эксперты: значительного снижения числа заражений стоит ждать минимум через месяц

"На прошлой неделе действительно появился повод для оптимизма. В понедельник и вторник количество заболевших было как неделей раньше — 1400-1500. Но со среды по пятницу уже 1100-1200 заболевших, а это уже значительно ниже. Надеюсь, что может на следующей неделе мы увидим числа меньше тысячи", — прокомментировала профессор математической статистики Криста Фишер.

"Нам хотелось бы, чтобы уровень заражения стал как минимум таким же, как в начале ноября. Пока он не такой. Мониторинг сточных вод показывает, что уровень относительно высокий и колеблется. Если на следующей неделе цифры продолжат снижаться, тогда можно будет сказать, что дела налаживаются", — сказал руководитель исследования сточных вод, профессор Тартуского университета Танель Тенсон.

Но значительного снижения числа заражений следует ждать минимум через месяц, говорят эксперты.

"Мы смоделировали оптимистичный вариант, согласно которому в начале мая цифры будут показывать где-то 200 заболевших в день. Есть, конечно, и еще более оптимистичные варианты. С другой стороны всё может развиваться и совсем не так хорошо", — отметила Фишер.