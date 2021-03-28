ЧМ-2022. Испания еле спаслась в Грузии, Украина не сумела одолеть Финляндию

Сборная Франции доминировала весь матч в Астане, однако наиграла лишь на два гола. Всему виной отличная игра голкипера хозяев Александра Мокина, который не только вытащил несколько сложных ударов гостей, но и парировал во втором тайме пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

Но если чемпионы мира 2018 года решили все свои проблемы в первом тайме, то сильнейшая команда 2010 года — Испания — едва не потеряла очки в поединке с командой Грузии, в составе которой солировал игрок казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. Лишь дальний удар Дани Ольмо в компенсированное время позволил испанцам добиться победы.

Драматично развивались события и в поединке украинцев с финнами. Хозяева поля в Киеве, до этого добывшие ничью во Франции, открыли счет за 10 минут до конца матча, однако не справились с финальным навалом гостей. В итоге - 1:1.

Результаты матчей ниже.

Квалификация ЧМ-2022

2-й тур

Казахстан — Франция 0:2 (0:2)

28 марта, 16.00, ”Астана Арена”

Голы:

0:1 — 19 Дембеле, 0:2 — 44, автогол Малый.

Казахстан — Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).

Франция — Льорис, Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).

Предупреждение:

Дембеле (88).

Армения — Исландия 2:0 (0:0)

28 марта, 19.00, ”Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна”

Голы:

1:0 — 53 Барсегян, 2:0 — 74 Байрамян.

Армения — Юрченко, Оганесян, Ароян, Амбарцумян, Акопян (Байрамян, 56), Удо (Мурадян, 81), Восканян, Барсегян, Адамян (Шагоян, 81), Бриаско (Карапетян, 64), Григорян.

Исландия — Халльдоурссон, Ингасон, Скуласон, Сайварссон, Арнасон, Гуннарссон, Бьярнасон (Паульссон, 84), Гудмундссон (Траустасон, 77), Сигурдссон (Сигторссон, 56), Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 77).

Предупреждения:

Скуласон (8), Ингасон (63), Ароян (66), Гудмундссон (68), Барсегян (90).