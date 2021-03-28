Не шумите! Полиция за ночь получила 45 сообщений о нарушении ночного покоя

"Ночной покой действует по рабочим дня с 22 до 6 часов и по выходным с 24 до 7 часов. Прошедшей ночью мы получили по всей стране целых 45 сообщений о нарушении ночного покоя. Для организации многолюдных вечеринок, которые могут создавать шум, сейчас, учитывая распространение вируса, в любом случае неподходящее время.