28.03.2021, 20:50
Не шумите! Полиция за ночь получила 45 сообщений о нарушении ночного покоя(8)
Foto: Anni Õnneleid
Полиция в Twitter призывает не нарушать ночной покой.
"Ночной покой действует по рабочим дня с 22 до 6 часов и по выходным с 24 до 7 часов. Прошедшей ночью мы получили по всей стране целых 45 сообщений о нарушении ночного покоя. Для организации многолюдных вечеринок, которые могут создавать шум, сейчас, учитывая распространение вируса, в любом случае неподходящее время.
Также другие создающие шум дела все-таки стоит сделать в дневное время, ночной шумный ремонт, очевидно, не понравится ни одному соседу. Громкая музыка, безусловно, так же хороша, если в позднее время ее слушать, например, в наушниках. Спокойного вечера и хорошего начала новой недели!"