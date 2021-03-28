В Китае начали закрывать магазины H&M. Компании объявили бойкот из-за высказываний о рабском труде уйгуров

Как пишет портал телеканала "Дождь", речь идет о заявлении H&M об использовании рабского труда на плантациях хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

По информации Bloomberg, закрыты оказались как минимум шесть магазинов в округах Урумчи, Иньчуань, Чанчунь и Ляньюньган. Кроме того, местные СМИ сообщают о новых закрытиях магазинов шведского ретейлера, публикуя фотографии, на которых сняты вывески H&M со зданий торговых центров.

Операторы торговых центров рассказали Bloomberg, что владельцы недвижимости объясняют закрытие магазинов H&M тем, что компания не уважает Китай.

В сентябре 2020 года H&M выпустила заявление, в котором выражала обеспокоенность сообщениями правозащитников об использовании принудительного труда на китайских фабриках и дискриминации мусульман-уйгуров, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. Компания обещала прекратить сотрудничество с фабриками, если эти факты подтвердятся.

Реакция на заявление ретейлера последовала только в марте 2021 года. New York Times отмечает, что бойкот компании может быть связан с санкциями Евросоюза, которые были введены в конце марта из-за преследования уйгуров. Под ограничения попали китайские чиновники и организации, их обвинили в нарушениях прав человека в Синьцзяне.

После этого в китайских соцсетях начало распространятся сентябрьское заявление H&M, там появились призывы к бойкоту компании. Коммунистический союз молодежи Китая обвинил H&M в распространении слухов, заявление ретейлера раскритиковала также армия Китая. С критикой H&M выступили государственные СМИ Китая — газета "Женьминь Жибао" и агентство "Синьхуа". К бойкоту H&M присоединились популярные торговые площадки страны. В частности, найти товары компании нельзя на JD.com, Taobao и Pinduoduo.

Китайское представительство H&M в китайской соцсети Weibo заявило, что с уважением относится к китайским потребителям и не занимает никакой политической позиции.

В Китае у H&M более 500 магазинов. В 2019 году продажи компании в Китае достигли 1,4 миллиарда долларов, уступив только Германии и США.