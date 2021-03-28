"Формула-1": Хэмилтон начал сезон с победы, Мазепин вылетел на первом круге

По итогам "Гран-при Бахрейна" лидер "Мерседеса" менее чем на секунду опередил Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Третьим дистанцию завершил партнер Хэмилтона — финн Валттери Боттас.

Россиянина Никиту Мазепина развернуло на первом круге его дебютной гонки в ”Формуле-1” и он не смог продолжить заезд.

”Все просто — я допустил ошибку. Шины были еще холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ — и в результате меня развернуло. Полностью моя ошибка. Мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой, потому что они заслуживают гораздо лучшего. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой.

Если говорить о уик-энде в целом, то в любой ситуации можно найти позитивные моменты. Я только начал карьеру в ”Ф-1”, провожу на трассе первые дни. Стараюсь учиться. Понятно, что учиться лучше, находясь на трассе, но бывают хорошие дни, а бывают плохие, взлеты и падения. Сегодня было одно из самых болезненных падений”, — рассказал Мазепин после гонки.

Гран-при Бахрейна

Международный автодром Бахрейна

28 марта 2021 года

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 56 кругов

2. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) +0,745

3. Валттери Боттас (”Мерседес”) +37,383

4. Ландо Норрис (”Макларен”) +46,466

5. Серхио Перес (”Ред Булл”) +52,047

6. Шарль Леклер (”Феррари”) +59,090

7. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1.06,004

8. Карлос Сайнс (”Феррари”) +1.07,100

9. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1.25,692

10. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1.26,713

11. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1.28,864

12. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг

13. Эстебан Окон (”Альпин”) +1 круг

14. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг

15. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1 круг

16. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг

Сошли:

17. Пьер Гасли (”Альфа Таури”)

18. Николас Латифи (”Уильямс”)

19. Фернандо Алонсо (”Альпин”)

20. Никита Мазепин (”Хаас”)