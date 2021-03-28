Работа бесплатно: жителям Эстонии все чаще задерживают зарплату(1)
Татьяна с сыном решили не называть работодателя, потому что надеются решить вопрос по-хорошему. ”Фирма продолжает свою деятельность, а работники продолжают выходить на работу. В ответ на вопрос, когда же будет ликвидирована задолженность по зарплате, получают одни обещания, — делится Татьяна. — Что должны предпринять работники, чтобы получить то, что им причитается? В случае увольнения по собственному желанию есть ли надежда получить полный расчет, или можно вообще остаться ни с чем? А если обращаться в суд, когда стоит это делать?”
Можно уволиться
Юрисконсульт Трудовой инспекции Анна Глянцева подтверждает, что вопрос о неполученном вознаграждении за труд, к сожалению, является всегда актуальным в трудовых отношениях, а во время пандемии коронавируса и ограничений, связанных с ней, количество людей, обратившихся в Трудовую инспекцию по данному вопросу, увеличилось почти в два раза.
Юрист Progressor Õigusbüroo Анастасия Липина советует работнику обратиться в Комиссию по трудовым спорам по причине скорости рассмотрения и более простых процедурных правил, чем при рассмотрении дела в суде. Она говорит, что обратиться в комиссию можно либо с требованием о взыскании недополученной зарплаты, не ставя вопрос о прекращении трудовых отношений, либо с требованием о выплате окончательного расчета в случае расторжения договора со стороны работника.
В первую очередь, отмечает юрист, работнику необходимо определиться, на каком основании он прекращает трудовые отношения.
”Согласно части 1 статьи 85 Закона о трудовом договоре, работник может в любое время отказаться от бессрочного трудового договора в обычном порядке, но должен предупредить об этом не менее чем за 30 календарных дней, — комментирует Липина. — Иными словами, работник обязан отработать месяц после извещения работодателя о прекращении трудовых отношений”.
Юрист добавляет, что, согласно пункту 2 части 2 статьи 92 Закона о трудовом договоре, можно отказаться от трудового договора в чрезвычайном порядке вследствие существенного нарушения обязанности работодателем, прежде всего, если работодатель существенно задержал выплату вознаграждения за труд. В таком случае, согласно части 4 статьи 100 Закона, работодатель выплачивает работнику возмещение в размере средней зарплаты работника за три месяца.
”Считаю важным отдельно рассмотреть размер компенсации, которую работник может требовать в случае существенного нарушения договора со стороны работодателя. Закон гласит, что данная компенсация может составлять вознаграждение за три месяца. В то же время Комиссия по трудовым спорам может изменить размер возмещения, учитывая обстоятельства отказа от трудового договора и интересы обеих сторон. Важную роль играет длительность трудовых отношений”, — отмечает Анастасия Липина.
Таким образом, продолжает юрист, работник обязан известить работодателя о прекращении трудовых отношений, ссылаясь на соответствующую статью Закона о трудовом договоре.
Комиссия решает
”Хочу обратить внимание, что при дальнейшем споре с работодателем на работнике лежит обязанность доказать получение работодателем извещения о прекращении трудовых
отношений. Рекомендую использовать все возможные и доступные способы доставки. При этом личное подтверждение получения извещения руководителем компании не требуется, — замечает Липина. — Следующим этапом является подготовка и отправка заявления против работодателя в Комиссию по трудовым спорам с требованием о выплате неполученной заработной платы и отпускного пособия, если отпуск не был использован. Если работник отказался от трудового договора в чрезвычайном порядке вследствие существенного нарушения обязанности, он имеет право требовать компенсацию”.
Как объясняет юрист, после принятия Комиссией по трудовым спорам заявления в производство работодателю дается время для предоставления ответа, а также назначается время проведения заседания. На нем комиссия рассматривает заявление работника и ответ работодателя, после чего выносит решение.
”Если работодатель не согласен с решением, вынесенным в пользу работника, то в течение 30 дней у него есть право обратиться в суд. В таком случае дело переходит в суд в исковое производство. В суде работник обязан доказать свое требование. Если же работодатель не обращается в суд, то решение вступает в силу и с этого момента становится исполнимым”, — констатирует Анастасия Липина.
Она поясняет, что в случае неисполнения работодателем решения Комиссии по трудовым спорам работник имеет право обратиться с заявлением о возбуждении исполнительного производства к судебному исполнителю, что может привести к одному из следующих сценариев.
Первый — судебный исполнитель дает работодателю время для добровольного исполнения требования работника, и работодатель исполняет его. Второй — если решение добровольно не исполняется, судебный исполнитель арестовывает имущество работодателя и в принудительном порядке исполняет требование за счет арестованного имущества.
Третий — если в ходе исполнительного производства судебный исполнитель выявит, что работодатель является неплатежеспособным и поэтому не в состоянии исполнить требование, работник получает соответствующий отчет. С решением Комиссии по трудовым спорам и отчетом судебного исполнителя работник имеет право обратиться в суд с целью признания работодателя банкротом. Если суд устанавливает, что банкротного имущества работодателя недостаточно для погашения возникшей задолженности, работник имеет право получить возмещение заработной платы, отпускного пособия и предусмотренного Законом о трудовом договоре возмещения в связи с окончанием трудового договора от Кассы по безработице, подав соответствующее заявление.
”Что касается финансовой нагрузки данного процесса, то только в случае перехода дела в суд работник имеет право требовать возмещения расходов на правовую помощь. Если же дело не переходит в суд, то на каждом из вышеперечисленных этапов работник самостоятельно несет все сопутствующие расходы: юридическая помощь, перевод документов и т.п.”, — обращает внимание Анастасия Липина.
Три года ждут
”Согласно статье 28 части 2 пункту 2 Закона о трудовом договоре (ЗТД), работодатель, прежде всего, обязан выплачивать вознаграждение за труд на оговоренных условиях и в оговоренное время, — констатирует юрисконсульт Трудовой инспекции Анна Глянцева. — Если работодатель не выплатил работнику заработную плату, то статья 29 часть 9 ЗТД предусматривает, что срок выставления требования о заработной плате составляет три года с момента становления заработной платы, подлежащей взысканию. При этом заработная плата подлежит взысканию в день ее выплаты”.
То есть у работника есть право востребовать неполученную заработную плату в течение трех лет с того дня, когда зарплата должна была быть выплачена. И на этот факт не влияет, продолжает человек там работать или нет.
”При задержке выплаты заработной платы у работника вместе с зарплатой есть право требовать выплаты процентов за задержку в соответствии с положениями статей 94 и 113 Обязательственно-правового закона. Действующая процентная ставка составляет 8% годовых (то есть 0,022% в день). Срок для требования процентов, то есть пени, составляет четыре месяца с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, — отмечает Анна Глянцева. — Подразумевается, что сперва работник обращается напрямую к работодателю. А если между собой решить проблему не удалось, работник имеет право обратиться в суд или в Комиссию по трудовым спорам”.
”Для обращения в комиссию нужно заполнить заявление на эстонском языке и предоставить подтверждающие требование документы, — поясняет Глянцева. — В случае денежных требований, то есть неполученной зарплаты, а также пени, все они должны быть рассчитаны отдельно в суммах брутто, а также должен быть указан период, за который возникли данные требования”.
Глянцева добавляет, что юрисконсульты Трудовой инспекции могут проконсультировать и дать пояснения относительно Закона о трудовом договоре и изданных на его основании правовых актов, например, как обращаться в Комиссию по трудовым спорам или в суд, когда истекают сроки, как отказаться от трудовых отношений и востребовать неполученное вознаграждение за труд.