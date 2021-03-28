Работа бесплатно: жителям Эстонии все чаще задерживают зарплату

Татьяна с сыном решили не называть работодателя, потому что надеются решить вопрос по-хорошему. ”Фирма продолжает свою деятельность, а работники продолжают выходить на работу. В ответ на вопрос, когда же будет ликвидирована задолженность по зарплате, получают одни обещания, — делится Татьяна. — Что должны предпринять работники, чтобы получить то, что им причитается? В случае увольнения по собственному желанию есть ли надежда получить полный расчет, или можно вообще остаться ни с чем? А если обращаться в суд, когда стоит это делать?”

Можно уволиться

Юрисконсульт Трудовой инспекции Анна Глянцева подтверждает, что вопрос о неполученном вознаграждении за труд, к сожалению, является всегда актуальным в трудовых отношениях, а во время пандемии коронавируса и ограничений, связанных с ней, количество людей, обратившихся в Трудовую инспекцию по данному вопросу, увеличилось почти в два раза.

Юрист Progressor Õigusbüroo Анастасия Липина советует работнику обратиться в Комиссию по трудовым спорам по причине скорости рассмотрения и более простых процедурных правил, чем при рассмотрении дела в суде. Она говорит, что обратиться в комиссию можно либо с требованием о взыскании недополученной зарплаты, не ставя вопрос о прекращении трудовых отношений, либо с требованием о выплате окончательного расчета в случае расторжения договора со стороны работника.

В первую очередь, отмечает юрист, работнику необходимо определиться, на каком основании он прекращает трудовые отношения.

”Согласно части 1 статьи 85 Закона о трудовом договоре, работник может в любое время отказаться от бессрочного трудового договора в обычном порядке, но должен предупредить об этом не менее чем за 30 календарных дней, — комментирует Липина. — Иными словами, работник обязан отработать месяц после извещения работодателя о прекращении трудовых отношений”.