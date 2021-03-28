Эстония впервые обошла Латвию по числу зараженных коронавирусом(3)
Латвия +324
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 324 новых случая Covid-19 и получена информация о шести умерших с этим диагнозом, сообщает центр профилактики и контроля заболеваний.
Из умерших два человека принадлежали к возрастной группе 50-59 лет, один — к группе 60-69 лет, один — 70-79 лет, два — 80-89 лет.
За сутки сделан 4591 тест, доля положительных результатов — 7,1%, при том, что еще день назад этот показатель был 4,1% и долгое время держался в районе 4%. Это наивысший показатель с 1 марта. Кумулятивная заболеваемость выросла с 379,1 до 380,5 случаев на 100 000 жителей.
В субботу госпитализированы 43 пациента, двое из них переведены в другую больницу. Выписаны 14 человек, включая двух переведенных. Таким образом, число пациентов в стационарах выросло с 674 в пятницу до 698 в субботу.
92 находятся в тяжелом состоянии — это на семь больше, чем в пятницу. Вервые с 14 февраля это количество превысило 90. 606 человек, или на 17 больше, чем в пятницу, находятся в среднетяжком состоянии.
Всего с начала пандемии из стационаров выписались 9939 заболевших коронавирусом.
Всего с начала пандемии заболели 101 040 человек, за последние две недели — 7259 человек. Умерли 1878 человек, это 1,86% от общего числа заболевших.
Из умерших два человека принадлежали к возрастной группе 50-59 лет, один — к группе 60-69 лет, один — 70-79 лет, два — 80-89 лет.
Литва +412
За минувшие сутки в Литве было выявлено 412 новых случаев COVID-19, 12 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
За минувшие сутки в стране было проведено 6026 молекулярных (ПЦР) и 1108 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составляет 305, 4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9 процента.
Всего с начала пандемии в Литве COVID-19 заболел 213 тысяч 941 человек.
Финляндия +458
В Финляндии зарегистрировано 458 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Больше всего новых заражений, 250, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS. Далее следуют Варсинайс-Суоми (+69) и Кюменлааксо (+21).
В общей сложности с начала пандемии в Финляндии зарегистрировано 76 003 случая коронавирусной инфекции.
Если смотреть на статистику за семь дней, то виден поворот к лучшему, так как на этой неделе было зафиксировано около 3500 случаев коронавируса. Это заметно меньше, чем неделей раньше, когда заражений было 4700. А на позапрошлой неделе был установлен максимум с начала пандемии — свыше 4900 заражений.
Эстония +892
По сообщению Департамента здоровья, в Эстонии за последние сутки выявили 892 новых зараженных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заболевания выросло до 103 630.
Тестов провели 4400, из них были положительными 20,3%.
За сутки госпитализировали 68 зараженных. В стационарном лечении нуждается всего 700 пациентов, из которых 69 в интенсивной терапии и в свою очередь 49 на искусственной вентиляции легких.
За сутки умерло восемь зараженных коронавирусом в возрасте от 65 лет до 91 года. Всего в Эстонии умерло 868 носителей COVID-19, из них 81 на этой неделе.
Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек 1416,7.