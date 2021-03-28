ВИДЕО | Из-за теплой погоды полиция столкнулась с тревожным трендом на дорогах

"Напоминаем, что у ограничения скорости есть причина. Законы физики действуют независимо от сезона и марки автомобиля. Показанное на видео превышение скорости практически в два раза никак не способствует безопасности на дорогах и легко может привести к трагедии.

Так как с наступлением весны на дорогах стало больше машин, то и риски, сопряженные с движением, возросли. Поэтому в предстоящее время мы будем пристально следить за ситуацией на дорогах. Просим вас быть при движении максимально внимательными и обязательно сообщать о подозрительных водителях по номеру 112".