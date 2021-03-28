Путин объяснил, почему не стал прививаться от коронавируса на камеру

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?", — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", — добавил президент.

Путин рассказал, что ему "перед прививкой измерили температуру, так, по-моему, все делают". При этом президент отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят "чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни".

Говоря о трех отечественных вакцинах от коронавируса, российский лидер отметил, что "они эффективные, надежные и безопасные". "Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились — это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. — это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали", — добавил он.

Глава государства указал, что, "наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено".

Вакцина



Путин рассказал, что не называл даже коллегам выбранную им вакцину от коронавируса. Ее название знает только лечащий врач главы государства.

Так российский лидер ответил на вопрос, каким препаратом он привился от коронавируса. "Одной из наших трех вакцин. Я просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, [они] даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал", — заявил Путин в интервью Зарубину.

Он заметил, что название выбранной им вакцины не знают даже вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я никому этого не говорю", — добавил президент.