Путин объяснил, почему не стал прививаться от коронавируса на камеру(4)
"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?", — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", — добавил президент.
Путин рассказал, что ему "перед прививкой измерили температуру, так, по-моему, все делают". При этом президент отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят "чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни".
Говоря о трех отечественных вакцинах от коронавируса, российский лидер отметил, что "они эффективные, надежные и безопасные". "Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились — это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. — это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали", — добавил он.
Глава государства указал, что, "наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено".
Вакцина
Путин рассказал, что не называл даже коллегам выбранную им вакцину от коронавируса. Ее название знает только лечащий врач главы государства.
Так российский лидер ответил на вопрос, каким препаратом он привился от коронавируса. "Одной из наших трех вакцин. Я просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, [они] даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал", — заявил Путин в интервью Зарубину.
Он заметил, что название выбранной им вакцины не знают даже вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я никому этого не говорю", — добавил президент.
Путин повторил, что он привился одной из трех российских вакцин. "Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", — пояснил глава государства.
В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.
Самочувствие
Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса в левую руку, в которой через несколько часов после укола почувствовал небольшой дискомфорт. Глава государства также признался, что на три дня отказался от занятий спортом.
В интервью Зарубину президент поделился впечатлениями от первой процедуры вакцинации, которую он прошел 23 марта. На вопрос, что он чувствовал после прививки, глава государства ответил, что "почти ничего".
"Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял, — в левую руку делали [укол] — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой", — признался глава государства, добавив, что и через несколько дней, если нажать на место укола, "немножко чувствуется". "Но вот это все побочные явления", — подчеркнул Путин.
"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился [в день прививки], градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная", — поделился президент. Он признался, что "спортом не занимался трое суток: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал".
"Но на следующий день, когда измерил температуру — нормально, — все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю", — отметил Путин. "Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ", — сказал президент, рекомендовав всем принимать контрастный душ. "Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет", — объяснил глава государства, добавив, что в этом нет ничего сложного.
Вакцинация от коронавируса
Путин считает, что вакцинация от коронавируса является "необходимым делом". По его словам, прививку стоит сделать, чтобы чувствовать себя уверенно и избежать тяжелых последствий болезни.
"Вот что серьезно — это то, что действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно", — заявил глава государства.
Путин добавил, что людям с хроническими заболеваниями или осложнениями после каких-либо болезней перед вакцинацией "лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом, со специалистом". "Но, по-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет", — заметил президент.