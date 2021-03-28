В Суэцком канале готовят частичную разгрузку контейнеровоза Ever Given. Каждый день затора обходится в 9 млрд долларов

Дальнейшим шагом на пути к снятию с мели в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given станет частичная разгрузка судна. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил информагентству AP один из специалистов, задействованных в операции. Он не стал называть журналистам своего имени, поскольку, по собственным словам, не был уполномочен для общения с прессой.

До сих пор разгрузка контейнеровоза считалась мерой, к которой спасатели намеревались прибегнуть лишь в крайнем случае, поскольку для нее требуется применение подъемных кранов и прочего дополнительного оборудования, которое на данный момент еще не было доставлено в Суэцкий канал. При этом каждый день, в течение которого важнейшая транспортная артерия остается заблокированной, обходится мировой экономике в 9 млрд долларов, подсчитали эксперты. Это — ощутимая потеря, учитывая ее состояние во время пандемии коронавируса.

Со своей стороны, японская компания-судовладелец Shoei Kisen Kaisha Ltd. уже подтвердила, что будет готова согласиться на разгрузку судна, если другие меры не дадут результата. А позже глава ведомства, руководящего операцией по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, в эфире телеканала Al Arabiya подтвердил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке судна.

Операция по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале



Между тем, судя по данным сайта MarineTraffic.com, позволяющего отслеживать передвижения морских судов по всему миру, в направлении Суэцкого канала в настоящий момент двигаются еще два буксировочных судна: идущий под флагом Нидерландов Alp Guard и идущий под флагом Италии Carlo Magno. К утру 28 марта оба этих судна достигли Красного моря. До сих пор в операции по высвобождению 400-метрового контейнеровоза Ever Given были задействованы 10 буксиров.

По данным компании Bernhard Schulte Shipmanagement, отвечающей за технические работы, связанные с контейнеровозом, сейчас под судном продолжаются работы по удалению морского грунта.