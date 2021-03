В Суэцком канале готовят частичную разгрузку контейнеровоза Ever Given. Каждый день затора обходится в 9 млрд долларов

Дальнейшим шагом на пути к снятию с мели в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given станет частичная разгрузка судна. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил информагентству AP один из специалистов, задействованных в операции. Он не стал называть журналистам своего имени, поскольку, по собственным словам, не был уполномочен для общения с прессой.

Со своей стороны, японская компания-судовладелец Shoei Kisen Kaisha Ltd. уже подтвердила, что будет готова согласиться на разгрузку судна, если другие меры не дадут результата. А позже глава ведомства, руководящего операцией по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, в эфире телеканала Al Arabiya подтвердил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке судна.