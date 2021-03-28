В Пыхья-Таллинне начинается ремонт улицы Сирби

”Улица Сирби с исторической застройкой — одна из старейших в Копли. В последнее время этот район быстро развивается, и ремонта улицы Сирби ждали давно”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В ходе ремонта дороги за счет AS Tallinna Vesi будет обновлен водопровод и канализация.

Участников движения просят соблюдать временную организацию движения на объектах и соблюдать требования установленных там дорожных знаков. Районная управа приносит извинения за возможные неудобства и просит с терпением и пониманием отнестись к работам.

Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет InfraRoad OÜ. Надзор собственника осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ.