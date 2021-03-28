28.03.2021, 16:15
В Пыхья-Таллинне начинается ремонт улицы Сирби
Foto: Veiko Vares
В понедельник, 29 марта, на улице Сирби начнется ремонт внутриквартальных дорог Пыхья-Таллинна. Строительные работы закончатся к августу.
”Улица Сирби с исторической застройкой — одна из старейших в Копли. В последнее время этот район быстро развивается, и ремонта улицы Сирби ждали давно”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
В ходе ремонта дороги за счет AS Tallinna Vesi будет обновлен водопровод и канализация.
Участников движения просят соблюдать временную организацию движения на объектах и соблюдать требования установленных там дорожных знаков. Районная управа приносит извинения за возможные неудобства и просит с терпением и пониманием отнестись к работам.
Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет InfraRoad OÜ. Надзор собственника осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ.