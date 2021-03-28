Лутсар: говорить о том, что к июлю мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, я не решусь

"Зависит от того, что мы подразумеваем под нормальной жизнью. Говорить о том, что к июлю мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, я не решусь. Но, возможно, что к этому времени мы научимся жить с этим вирусом", — цитируют Ирью Лутсар радионовости ERR.

"В прошлом году мы тоже видели, что к лету во всей Европе число заражений снизилось и вируса стало меньше. Мы видели также, что страны, где было достаточно вакцины и население вакцинировано, например, Израиль, Великобритания и в какой-то мере Соединённые Штаты, там заражаемость падает. Так что да, вероятно, мы научимся жить с вирусом. Но прогнозировать возвращение к обычной жизни без вируса я не рискну", — добавила Ирья Лутсар.