28.03.2021, 14:45
Лутсар: говорить о том, что к июлю мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, я не решусь(40)
Argo Ingver
На этой неделе целый ряд европейских политиков выступили с заявлением, что уже к лету Европа сможет вернуться к нормальной жизни. Глава консультирующего правительство Эстонии научного совета, профессор кафедры медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар сказала, что она пока не готова прогнозировать такое улучшение ситуации, передает RusERR.
"Зависит от того, что мы подразумеваем под нормальной жизнью. Говорить о том, что к июлю мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, я не решусь. Но, возможно, что к этому времени мы научимся жить с этим вирусом", — цитируют Ирью Лутсар радионовости ERR.
"В прошлом году мы тоже видели, что к лету во всей Европе число заражений снизилось и вируса стало меньше. Мы видели также, что страны, где было достаточно вакцины и население вакцинировано, например, Израиль, Великобритания и в какой-то мере Соединённые Штаты, там заражаемость падает. Так что да, вероятно, мы научимся жить с вирусом. Но прогнозировать возвращение к обычной жизни без вируса я не рискну", — добавила Ирья Лутсар.