ВИДЕО | Болгария выдала России эстонского киллера

"Сегодня в Софии сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России болгарскими коллегами переданы обвиняемый в убийстве и бандитизме Владислав Мухин и осужденный за особо тяжкие преступления Андрей Данилов", — сказала она.

По данным Волк, гражданин Эстонии Андрей Данилов был ранее осужден за убийства, а также за незаконные приобретение и ношение оружия. По предварительным данным, в начале 2000-х годов в Череповце по заказу бизнесмена он попытался убить местную предпринимательницу, которой тот задолжал крупную сумму денег. Данилов пытался войти в квартиру женщины, но она успела нажать тревожную кнопку, по сигналу которой прибыли сотрудники частного охранного предприятия. "После этого он открыл стрельбу, застрелив одного из сотрудников ЧОП. Женщина и второй охранник были ранены", — добавила Волк. Данилову удалось скрыться, он был заочно приговорен к 19 годам лишения свободы, его объявили в розыск по каналам Интерпола. В июле 2020 года он был задержан в Болгарии.

По словам Волк, Владислав Мухин с криминальным прозвищем Муха был активным участником организованной группы, известной под названием "Перваки". Группа действовала с конца 1980-х годов на территории Казани. На основании запроса МВД Татарстана он разыскивался по обвинению в убийстве в 1998 году лидера организованной группы "Калуга" Татарова (Янис) и бандитизме. Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, 3 декабря 1998 года Мухин на почве раздела сфер криминального влияния, используя огнестрельное оружие, совершил убийство участника группировки "Камаевские" Марата Исхакова. "С целью избежать уголовной ответственности он скрылся от правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий было установлено, что он покинул Россию. Мухина объявили в розыск по каналам Интерпола и в августе 2020 года задержали на территории Болгарии", — добавила представитель МВД.

"В сопровождении спецконвоя Владислав Мухин и Андрей Данилов будут доставлены в Москву", — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.