28.03.2021, 13:11
ФОТО | Пьяные молодые люди устроили аварию в Пыхья-Таллинне: машина перевернулась, 16-летнего юношу увезла скорая(4)
Вчера около 21 часа в полицию сообщили о произошедшем в Таллинне на улице Теэстузе ДТП, когда автомобиль Mercedes-Benz 200 D потерял управление и перевернулся через крышу.
В момент ДТП в машине находились трое молодых людей. Одному 18-летнему молодому человеку скорая оказала помощь на месте, второй 18-летний молодой человек не пострадал. Находившегося в автомобиле 16-летнего скорая помощь доставила в больницу.
Более точные обстоятельства ДТП выяснит следствие.