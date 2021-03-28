ЧП и криминал
28.03.2021, 13:11

ФОТО | Пьяные молодые люди устроили аварию в Пыхья-Таллинне: машина перевернулась, 16-летнего юношу увезла скорая

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В субботу вечером полиция получила сообщение о перевернувшемся через крышу автомобиле. В машине находились трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, один из которых был несовершеннолетним.

Вчера около 21 часа в полицию сообщили о произошедшем в Таллинне на улице Теэстузе ДТП, когда автомобиль Mercedes-Benz 200 D потерял управление и перевернулся через крышу.

В момент ДТП в машине находились трое молодых людей. Одному 18-летнему молодому человеку скорая оказала помощь на месте, второй 18-летний молодой человек не пострадал. Находившегося в автомобиле 16-летнего скорая помощь доставила в больницу.

Более точные обстоятельства ДТП выяснит следствие.

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