Время получать деньги: некоторые люди могут забрать пенсионные накопления уже сейчас

”Этот минимальный период ожидания в пять месяцев применяется только к людям, покидающим вторую пенсионную ступень до достижения пенсионного возраста второй ступени, — отмечает Тынисте. — Если человек достиг пенсионного возраста второй ступени, но продолжает работать, что многие люди и делают, он не обязан выходить на пенсию. Он может спокойно продолжать накапливать и вкладывать деньги во вторую ступень и использовать деньги второй ступени позже, если, например, он решит осесть дома. При желании также можно рассмотреть, например, приостановку платежей. То есть деньги не будут забраны, но вы не будете больше делать отчисления”.

Что примечательно, в отличие от более молодых людей, те, кому до пенсии по старости оста-лось меньше пяти лет, могут подавать заявления в любой день круглогодично как в этом году, так и в последующие годы. Единовременная выплата будет сделана 16-20-го числа в следующем календарном месяце после подачи заявления. То есть, если ходатайство было подано в марте — деньги будут перечислены уже в апреле, если заявление было написано в апреле — накопления вы получите в мае, и так далее.

”Если человек, достигший пенсионного возраста второй ступени (возраст пенсии по старости минус пять лет. — Прим. ред.), подает заявление о получении пенсии и выбирает единовременную выплату, то он получит деньги уже в следующем месяце, — поясняет руководитель отдела страховой политики Министерства финансов Сийри Тынисте. — То же самое относится и к выбору фондовой пенсии или заключению договора страхования — первую выплату вы получите в следующем месяце”.

По состоянию на 25 февраля (данные обновляются каждый четверг. — Прим. ред.) в Пенсионный центр было подано 101 882 заявления о выводе средств из второй пенсионной ступени. Чтобы получить свои деньги в сентябре этого года, подать заявление необходимо до 31 марта. Это общие цифры. Однако некоторые из ходатайствовавших о выводе средств уже успели деньги получить. И если вам до пенсии осталось пять лет или меньше, у вас тоже есть возможность не дожидаться сентября.

”Если раньше единственным решением для тех, кто накопил большие суммы, было заключение договора о выплатах со страховой компанией, то с конца прошлого года такого обязательства больше нет. Появилась возможность регулярных долгосрочных выплат из пенсионного фонда, — продолжает Кайре Пейк. — Если при этом в качестве периода выплат будет выбрана ожидаемая продолжительность жизни, то платежи налогом вообще не облагаются. Разовые платежи или платежи с более коротким периодом подлежат обложению 10-процентным подоходным налогом, и эти выплаты не влияют на годовую ставку не облагаемого налогом дохода”.

Таким образом, отмечает Пейк, с помощью второй ступени за несколько лет можно немного увеличить свои финансовые резервы. Она добавляет, что очень выгодно продолжать накопление во время работы, поскольку для людей, достигших пенсионного возраста второй ступени, снятие накопленных денег с начала года стало значительно более удобным.

”В новостных рассылках и через соответствующие обновления на странице интернет-банка мы рассказали людям об изменениях, которые произошли во второй ступени с января этого года. Отдельно обращались к людям пенсионного возраста второй ступени. Это новое понятие с 2021 года, возраст выхода на пенсию по старости минус пять лет, — комментирует руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк. — Но мы скорее обращаемся к людям, достигшим пенсионного возраста и продолжающим работать, призывая их продолжать копить деньги во второй ступени и начинать пользоваться накоплениями только тогда, когда единственным источником дохода останется пенсия”.

Получение пенсионных накоплений сопряжено с оплатой подоходного налога. Но если для остальных желающих забрать деньги он равен 20%, то для тех, кому до возраста пенсии по старости осталось пять лет, действует льготная ставка 10%. Это значит, что все пенсионеры второй ступени получат свои деньги на счет за вычетом 10% от суммы. Кроме того, с 2021 года сумма полученных накоплений не учитывается в годовом доходе. Это важно при учете не облагаемого налогом минимума. Можно предположить, что такие налоговые послабления способствуют тому, что желающих забрать деньги по достижении возраста второй пенсион-ной ступени становится все больше.

В этом году, добавляет руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank, есть выбор между регулярными выплатами или единовременной выплатой из пенсионного фонда. С 2022 года пенсионеры будут иметь возможность один раз снять часть накопленных средств.

”С начала года действительно активизировались люди пенсионного возраста, которые пожелали забрать деньги из второй ступени. На это скорее повлияло снятие прежних ограничений по суммам выплат, чем изменения в налоговых правилах, — полагает Кайре Пейк. — Кроме того, снимающие более крупные суммы не были заинтересованы в длительных и регулярных вы-платах по нулевой ставке налога и хотели получить на счет сразу всю сумму. И те, кто уже достиг пенсионного возраста, и те, кому до выхода на пенсию осталось менее пяти лет, с одинаковым усердием использовали возможность получить деньги из второй ступени на более выгодных условиях”.

В среднем те, кто имеет право снять деньги в пенсионном возрасте, но еще не достигли возраста выхода на пенсию по старости, по словам Пейк, накопили в пенсионных фондах Swedbank 8500 евро, что является довольно значительной суммой.

”При необходимости деньги могут быть получены из пенсионного фонда в следующем месяце после подачи заявления. Это касается только лиц пенсионного возраста и людей, утративших трудоспособность, поэтому подавать заявление ”на всякий случай” нет смысла, — замечает Кайре Пейк. — И если человек продолжает работать, выгодно продолжать накопление”.

Преступный ход

”МК-Эстония” уже писала о дыре в законе, которая позволяет должникам, получающим накопления второй пенсионной ступени, выводить деньги на счет в иностранном банке, где эстонские судебные исполнители не могут наложить на них арест. К сентябрю закон могут изменить, закрыв эту лазейку, но некоторые пенсионеры-должники могут сейчас ею воспользоваться.

”Действительно, эта брешь в законе еще существует. Но важно знать, что сокрытие имущества — уголовно наказуемое преступление. Если человек не живет в Эстонии, но он когда-то здесь работал и выводит накопления на свой иностранный счет — это одна история. А если человек проживет в Эстонии, имеет долги и сознательно выводит деньги на иностранный счет, чтобы избежать оплаты долга, за этим следует уголовная ответственность”, — констатирует судебный исполнитель Татьяна Афанасьева.

Она добавляет, что счет для вывода средств в иностранном банке указал 1% написавших за-явления о выводе накоплений второй ступени. Сколько среди них должников, пока сказать трудно.

”Мы делаем запрос в Пенсионный центр со списком должников, написали ли они заявления о выводе накоплений и на какой счет. Если это иностранный счет, взыскатель или судебный исполнитель может заявить в полицию о том, что должник умышленно сокрыл имущество. Дальше расследованием занимается полиция, — объясняет Афанасьева. — Крупные взыскатели однозначно будут этим заниматься”.