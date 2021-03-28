Профессор ТУ: я очень уважаю российских ученых, но вакцинироваться "Спутником" бы не стал

"Это препарат, эффективность и побочные эффекты которого не были до конца протестированы надежными экспертами. У Европейского союза не было возможности оценить эффективность Sputnik , потому что они даже не подавали заявку на получение разрешения на продажу. Поэтому сегодня я не позволил бы себе или своим детям им вакцинироваться", — сказал Майметс в интервью Эстонскому телевидению.

"Я не спорю с тем фактом, что это может быть хорошая вакцина — я очень уважаю российских ученых, и работавшие над ней ученые очень хорошие. В этом у меня нет никаких сомнений. Я ведь сам защитил кандидатскую в Московском университете (в МГУ — прим. rus.err.ee) и знаю хороших российских ученых. Но до тех пор, пока не будет проведено полного адекватного контроля, я бы эту вакцину не рекомендовал никому", — отметил Тойво Майметс.