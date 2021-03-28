Сезон открыт: при езде на электросамокатах пострадали два человека

В субботу в 11:54 произошло ДТП в Таллинне на тротуаре у дома по адресу Теллискиви, 50, где двигавшаяся на электросамокате Tuul в сторону улицы Хейна 44-летняя женщина упала. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.