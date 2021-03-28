28.03.2021, 11:30
Сезон открыт: при езде на электросамокатах пострадали два человека
В субботу в 11:54 произошло ДТП в Таллинне на тротуаре у дома по адресу Теллискиви, 50, где двигавшаяся на электросамокате Tuul в сторону улицы Хейна 44-летняя женщина упала. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 18:14 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Пикксильма, 7, где двигавшаяся по велосипедной дорожке Рейди теэ на электросамокате Tuul в сторону улицы Уус-Садама 15-летняя девочка упала. Девочка доставили в Таллиннскую детскую больницу.