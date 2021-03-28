Департамент здоровья: за сутки прибавилось 892 случая заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 561 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 431 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 76, в Ляэне-Вирумаа — 67, в Тартумаа — 55, в Пярнумаа — 33 новых положительных теста. В Йыгевамаа прибавилось 17, в Вильяндимаа — 15, в Вырумаа — 14, в Пылвамаа — 13 и в Рапламаа — 10, на Сааремаа — четыре, в Валгамаа — три, в Ляэнемаа — два новых случая заражения и в Ярвамаа — один новый случай заражения. У 21 получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1416,65 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,6%.

По состоянию на утро 28 марта в больницах находится 700 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 69 пациентов, из которых на управляемом дыхании 49 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 68. Домой выписали 18 человек, пять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло восемь зараженных коронавирусом — две 91-летних женщины, 87-летний мужчина, 78-летний мужчина, 77-летняя женщина, 74-летняя женщина, 74-летний мужчина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 868 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 330 историй болезни COVID-19 с 5 128 пациентами.

По состоянию на 28 марта выздоровело 77 270 человек. Из них история болезни 54 304 человек (70,3%) завершена, у 22 966 человек (29,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 128 899 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 103 630 (9,2% от общего количества тестов).