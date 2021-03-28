Департамент здоровья: за сутки прибавилось 892 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 561 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 431 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 76, в Ляэне-Вирумаа — 67, в Тартумаа — 55, в Пярнумаа — 33 новых положительных теста. В Йыгевамаа прибавилось 17, в Вильяндимаа — 15, в Вырумаа — 14, в Пылвамаа — 13 и в Рапламаа — 10, на Сааремаа — четыре, в Валгамаа — три, в Ляэнемаа — два новых случая заражения и в Ярвамаа — один новый случай заражения. У 21 получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1416,65 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,6%.

За сутки в больницах открыли 68 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 700 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 193 870 человек, две дозы получили 60 813 человек.

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