28.03.2021, 09:40
Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике
Foto: Argo Ingver
Шесть человек погибли в результате крушения самолета в мексиканском штате Сонора, сообщает прокуратура штата в своем Twitter.
Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. Он летел из Эрмосильо в американский город Тусон в штате Аризона.
El Heraldo de México сообщает, что среди погибших — чиновник правительства Соноры. Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой.
По данным издания, самолет столкнулся с линией электропередачи. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших умерли.
В конце февраля в муниципалитете Эмилиано-Сапата в штате Веракрус разбился военный самолет. Тогда погибли шестеро военнослужащих. Воздушное судно потерпело крушение при взлете.