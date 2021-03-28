Вакцинация против ковида в ЕС — в чем проблема и при чем тут "Спутник"

Почему европейцы недовольны темпами вакцинации? Отчего они ниже, чем им хотелось бы? В чем виноват Брюссель? Чем провинилась британско-шведская AstraZeneca? И спасет ли Европу российский "Спутник V"?

Вот краткие ответы на эти вопросы.

Темпы вакцинации



Темп, с которым в Евросоюзе идет кампания прививок, на общемировом фоне не так уж плох, но многие европейцы недовольны тем, что ЕС сильно отстает от мировых лидеров, Израиля, Британии и США, а также от собственного графика, намеченного в прошлом году.

В Евросоюзе к концу марта сделано в среднем примерно 14 прививок на 100 человек, и это в разы меньше, чем в Британии (почти 50) и США (около 40), но намного больше, чем в других больших странах, производящих собственные вакцины: России (7,3) и Китае (около 6).

Правда, внутри Евросоюза показатели отдельных стран очень сильно различаются: на Мальте сделано в три раза больше прививок на сто душ, чем в среднем по ЕС, а в Латвии и Болгарии — в два с лишним раза меньше.

Основных причин отставания ЕС от Британии и США, как объясняют официальные лица и эксперты, три: недопоставки, отчасти связанное с ними недоиспользование уже поставленных доз, а также экспорт.

Экспорт



В отличие от США и Британии, ЕС отправляет очень много доз вакцин за границу — как в рамках всемирной программы помощи бедным странам COVAX, так и просто на экспорт.

Как объявила на саммите ЕС на прошедшей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу марта расположенные в Евросоюзе заводы-производители вакцин поставили в страны ЕС 88 млн доз, а за пределы союза — 77 млн.

Европейские правительства решили, что со стороны богатых государств было бы аморально и политически неграмотно спасаться от пандемии прежде всего самим, а беднякам помочь как-нибудь потом.

Призывы запретить экспорт вакцин из ЕС сейчас звучат регулярно, обсуждался этот вопрос и на саммите 25 марта, но пока запрет не введен.

Недопоставки