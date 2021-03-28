28.03.2021, 08:40
Полиция ищет пропавшую 43-летнюю женщину
PPA
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей в Валга 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика.
Близкие в последний раз общались с женщиной в пятницу, 25 марта. После этого с Эстой не могли связаться. При проверке местожительства женщины установили, что она, уходя из дома, оставила дома телефон и автомобиль.
Словесный портрет Эсты передан все патрулям района, и полиция проверяет полученную от близких информацию о возможных местонахождениях, куда женщина могла пойти.
Рост Эсты — 170 см, она худощавого телосложения. У нее прямые светло-русые короткие волосы.
Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении женщины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.