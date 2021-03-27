Чемпион Эстонии "СМС Раха" неожиданно проиграл полуфинал "Космосу"

Saalijalgpall - SMSraha vs Cosmos Foto: facebook.com

Чемпион Эстонии по футзалу "СМС Раха", не потерпевший ни одного поражения в регулярном турнире, неудачно начал плей-офф. В первом полуфинальном матче виймсисцы уступили по пенальти таллиннскому "Космосу - 1:3 (основное время - 1:1, дополнительное - 2:2).