27.03.2021, 22:55
Чемпион Эстонии "СМС Раха" неожиданно проиграл полуфинал "Космосу"(1)
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Чемпион Эстонии по футзалу "СМС Раха", не потерпевший ни одного поражения в регулярном турнире, неудачно начал плей-офф. В первом полуфинальном матче виймсисцы уступили по пенальти таллиннскому "Космосу - 1:3 (основное время - 1:1, дополнительное - 2:2).
За три минуты до конца дополнительного времени "СМС Раха" вышел вперед - 2:1, но удержать победный счет самая результативная команда чемпионата Эстонии не смогла.
Максим Бабяк восстановил равновесие на исходе 49-й минуты. Он же оформил победу "Космоса" в серии пенальти.
Полуфинальные серии чемпионата Эстонии проводятся до двух побед. Второй матч пройдет 3 апреля.