В Мьянме в ходе протестов за один день убили более 100 человек. Среди жертв есть дети(1)
27 марта, когда военные Мьянмы отмечали День вооруженных сил, жители разных городов вышли на улицы, протестуя против военной диктатуры. Военные применили оружие против протестующих в более чем 40 городах страны.
В частности, 27 человек убили в округе Янгон, еще 40 человек — в округе Мандалай. Как отмечает Myanmar Now, в городе Мейтхила убили 13-летнюю девочку. Агентство Reuters пишет, что в округе Сикайн также убили 13-летнего подростка. Кроме того, поступали противоречивые сообщения о гибели пятилетнего ребенка, но эта информация не подтвердилась.
Это один из самых кровавых дней в Мьянме после захвата власти военными, пишет Reuters. Представители США осудили ужасающее насилие в Мьянме. Власти Великобритании заявили, что вооруженные силы ”опозорили” себя.
В ходе протестов в Мьянме, которые начались после государственного переворота 1 февраля, в городах страны убили более 400 человек.
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