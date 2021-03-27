Не забудьте! В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время

Еврокомиссия предложила отказаться от перевода часов три года назад. Но так как план так и не был реализован, этой ночью Эстония перейдет на летнее время.

Европарламент принял решение о переходе на единое время в 2019 году. В соответствии с этим решением от перевода часов должны были отказаться этой весной, однако рассмотрение вопроса забуксовало в руководящих органах ЕС, в частности, из-за пандемии коронавируса. По информации министерства транспорта и связи, вопрос не стоит в повестке европейских лидеров во время текущего председательства Португалии в ЕС, пишет Yle

Если саммит ЕС примет решение об отказе от перевода часов, каждая страна-член самостоятельно решит, будет ли в стране использоваться летнее или зимнее время. Финляндия пока не определилась со своей позицией по вопросу.

Эстония свою позицию уже высказала в 2018 году, когда председательствовала в ЕС, посчитав целесообразным отменить сезонный перевод часов в Евросоюзе. Финляндия и Латвия также высказались за отмену перевода стрелок, сообщает ERR.