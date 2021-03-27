27.03.2021, 20:25
Эстонский пистолетчик выиграл перестрелку у индийца(1)
Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht
Эстонский стрелок Пеэтер Олеск выиграл в Индии этап Кубка мира в упражнении из скорострельного малокалиберного пистолета.
В финале, где выступали 6 стрелков, Олеск показал одинаковый результат с индусом Виджавером Сидху. Для определения победителя была назначена перестрелка. Олеск совершил 4 точных выстрела из 5, а его соперник только 1.
Выиграв этап Кубка мира в Индии, эстонский стрелок обеспечил себе право выступления на Олимпиаде в Токио.