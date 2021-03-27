ФОТО и ВИДЕО | Врачи — о большой вакцинации пожилых в Ида-Вирумаа: ”Спутника” в ближайшее время не предвидится, но мы убеждаем, что наши вакцины хорошие”

Силламяэ



На Силламяэский медицинский центр Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus на эти выходные выделено 100 доз вакцины, в субботу первую дозу вакцины получили 60 пациентов. По словам медсестры центра Надии Кокориной, сбоев в организации вакцинации с утра не было и никто не отказался.

“Для того, чтобы пациенты пришли на прививки, была проведена большая работа. Это большое количество звонков — узнать согласие пациентов, выяснить, есть ли какие-то противопоказания на прививочный день”, — отмечает Кокорина, которая подтверждает, что многие пациенты интересовались, есть ли возможность привиться российской вакциной “Спутник”.

“Поскольку наш регион близко расположен к границе, то, скорее всего, у нас таких желающих больше, чем по всей Эстонии”, — поясняет медсестра.

Пациент силламяэского медцентра Владимир говорит, что с удовольствием привился бы русской вакциной. “Я прочитал в английском журнале Lancet, и там отзывы нейтральных эпидемиологов насчет русского “Спутник V” по всем показателям выше всех этих трех вакцин”, — сравнивает он российскую вакцину с AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Нарва



Член правления Нарвского центра семейной медицины Валентина Мишенкова отмечает высокую активность горожан в желании вакцинироваться препаратом Moderna. “Еще восьми часов не было, народ уже стоял за дверями нашего офиса”, — удивляется она. И тут же добавляет про "Спутник".

“Спрашивают, безусловно, — отмечает она. — А что спрашивать? Вы сами знаете, “Спутник” в ближайшее время не предвидится. Но мы разговариваем и убеждаем, что наши вакцины хорошие”. Нарвскому центру семейной медицины на эти выходные выделено 400 доз вакцины Moderna.

“Во-первых, я не хочу заболеть и не хочу никого заразить. Я работаю с людьми. Во-вторых, я хочу летом куда-то съездить — это тоже одно из важных условий, чтобы вакцинироваться”, — говорит пациентка Наталия.

В коридорах Нарвской больнице выстроились очереди из желающих получить первую дозу вакцины Moderna.