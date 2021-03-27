Работа общественного транспорта может оказаться под угрозой. 200 водителей уже временно не работают

TLT — крупнейшая транспортная компания в Эстонии, в которой работает более 2000 человек. Из них 1450 — водители общественного транспорта. Они ежедневно обслуживают тысячи людей. Средний возраст водителей автобусов, трамваев и троллейбусов — 54 года.

Как рассказал Бородич, они несколько раз обращались к правительству, обращая внимание на необходимость приоритетной вакцинации тех водителей автобусов, которые обеспечивают жителям Эстонии свободу передвижения и доступность транспортных услуг. ”Общественный транспорт используется людьми, оказывающими жизненно важные услуги, как для того, чтобы добраться до работы, так и для того, чтобы вернуться домой”, — говорит он.

Пока Бородич не знает, когда их работники смогут получить вакцину. Компания TLT готова к любому сотрудничеству с городом, чтобы помочь в проведении вакцинации людей, работающих в сфере общественного транспорта. Например, в том, чтобы провести вакцинацию на рабочем месте, а не в медицинском учреждении.

”Поскольку центры семейных врачей и больницы уже перегружены, а большим недостатком системы вакцинирования является недоступность людей, мы предлагаем провести вакцинацию в компаниях общественного транспорта на месте. Мы готовы внести свой вклад в то, чтобы медицинские работники могли как можно оперативнее выполнять свою работу", — говорит Бородич.

Транспорт под угрозой



Бородич добавляет, что, к сожалению, сфера общественного транспорта не входит в список жизненно важных услуг. Но водитель общественного транспорта не может работать из домашнего офиса, нельзя удаленно контролировать техническое состояние транспортных средств и проводить дезинфекцию.

”Вся эта работа крайне необходима для того, чтобы город и государство продолжали нормально функционировать”, — говорит глава компании. ”Сегодня более 15 процентов из 1450 водителей общественного транспорта TLT ушли на больничный или находятся на самоизоляции. Вакцинация сотрудников TLT необходима для поддержания работы общественного транспорта”, — убежден Бородич.