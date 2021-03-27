В Финляндии выявлен 791 новый случай коронавируса, в Латвии — 602, в Литве — 724

Латвия



За прошедшие сутки в Латвии выявлены 602 новых случая Covid-19. Скончались пять человек, пишет rus.delfi.lv.

Двое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, один умерший был в возрасте от 70 до 79 лет, двое умерших были в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 14 627 анализов, доля положительных результатов составила 4,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составил 379,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 100 716 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в пятницу в больницы поступили 82 пациента с Covid-19, в том числе пятеро перевезены. Всего в больницах лечатся 674 пациента, из них 85 в тяжелом состоянии.

Литва



За минувшие сутки в Литве подтверждено 724 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. За сутки проведено 8964 молекулярных теста и 2840 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 000 жителей составил 302,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%.

Финляндия



За последние сутки в Финляндии зарегистрирован 791 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает YLE.

Больше всего новых заражений, 458, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.

За последние две недели было зарегистрировано свыше 9300 заражений, что почти на 300 случаев COVID-19 больше, чем за предыдущие 14 дней. Всего с начала пандемии в Финляндии выявлено 75 545 случаев заражения коронавирусом.

Первую дозу вакцины получили 802 602 человека. Это 15 % от всего населения. Обе дозы вакцины получили около 88 тысяч человек. Среди людей старше 80 лет вакцинировано 83 %.