Совет эксперта: каких рисков безопасности следует избегать при дистанционном обучении?

”Это означает, например, что в разных электронных и цифровых средах используются одни и те же пароли либо легко угадываемые пароли, которые позволяют киберпреступникам захватить учетную запись. Другая угроза — это устаревшие устройства и устройства с необновленными программами, которые подключены к интернету и уязвимы для хакерских атак. В-третьих, существуют различные фишинговые кампании, ориентированные именно на молодых. Нельзя забывать, что бесплатных вещей не существует. Постоянно появляются мошеннические схемы, где предлагают подарки, розыгрыши или бесплатные устройства, если вы зарегистрируетесь или, например, поделитесь постом в Facebook. К таким предложениям следует относиться с подозрением”, — перечислил Кяйс.