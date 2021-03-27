Совет эксперта: каких рисков безопасности следует избегать при дистанционном обучении?
По словам Айгара Кяйса, одна из основных опасностей — это когда ученик, образно говоря, небрежно обращается со своей онлайн-личностью.
”Это означает, например, что в разных электронных и цифровых средах используются одни и те же пароли либо легко угадываемые пароли, которые позволяют киберпреступникам захватить учетную запись. Другая угроза — это устаревшие устройства и устройства с необновленными программами, которые подключены к интернету и уязвимы для хакерских атак. В-третьих, существуют различные фишинговые кампании, ориентированные именно на молодых. Нельзя забывать, что бесплатных вещей не существует. Постоянно появляются мошеннические схемы, где предлагают подарки, розыгрыши или бесплатные устройства, если вы зарегистрируетесь или, например, поделитесь постом в Facebook. К таким предложениям следует относиться с подозрением”, — перечислил Кяйс.
Что школьники могут сделать, чтобы проведенное в сети время было максимально безопасным?
- Не используйте слишком простые пароли и никому их не сообщайте.
- Используйте многофакторную идентификацию для защиты своих учетных записей.
- Личная информация и персональные данные не для посторонних глаз. Не сообщайте их чужим — ни на улице, ни в интернете.
- Бесплатных вещей не существует. Скептически относитесь к бесплатным предложениям, розыгрышам и подаркам.
- Обновляйте свои устройства и поддерживайте актуальность их программного обеспечения. Перед сдачей в повторное использование удалите с устройства все свои данные.
- Просмотрите настройки конфиденциальности в своих социальных сетях, т. е. кто именно может увидеть и какую именно информацию.
- Используйте надежные устройства и безопасное подключение к интернету для доступа к своей информации.
- По возможности используйте инструмент для управления паролями, такой как Lastpass, Lockwise, 1password, Keepass и пр.
- Используйте программное обеспечение из легального и надежного источника.