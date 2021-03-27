Новости Эстонии
27.03.2021, 17:55

ФОТО и ВИДЕО | Хорошая погода выманила жителей столицы на улицу. На Рейди теэ было не протолкнуться!

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В субботу, 27 марта, хорошая погода выманила жителей Таллинна на улицу. Особенно много людей было на променаде Рейди теэ.