Иммунолог предупреждает: возможно, прививаться от коронавируса придется перед каждым сезоном

По словам профессора-инфектолога Вильнюсского университета Витаутаса Усониса, не у всех людей после первой дозы формируются антитела. "Поэтому и нужны две дозы, чтобы был желаемый результат", – пояснил профессор.

Профессор-иммунолог Литовского университета медицинских наук Аурелия Жвирблене добавила, что у очень небольшого количества людей иммунитет может не сформироваться и после двух доз. "Клинические исследования показали, что у 90% привитых антитела появились", – сказала она.

Жвирблене заметила, что иммунитет сложнее формируется у людей старшего возраста, у жителей с хроническими заболеваниями, у тех, кто принимает лекарства, подавляющие иммунитет. "Это исключения, а не правило. Поэтому мы и говорим, что если удастся остановить распространение болезни в обществе, то будут защищены люди, у которых нет нет иммунитета", – сказала она.

При этом Усонис считает, что людям с хроническими заболеваниями надо обязательно прививаться.

На вопрос, как часто придется прививаться от коронавируса, Жвирблене ответила, что прогнозировать это сложно.

"Если это сезонный вирус, а похоже, это именно так, то прививаться надо будет каждый сезон. Надо еще не забывать и о штаммах. Если нынешние вакцины не будут защищать от штаммов, то будут создавать новые вакцины", – заметила Аурелия Жвирблене, добавив, что маловероятно, что двух доз хватит на всю жизнь.

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