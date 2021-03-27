В Республике Беларусь проходят задержания в преддверии акции оппозиции

По данным правозащитного проекта ”Весна” на 17:15 (время белорусское), в Беларуси задержали не менее 60 человек, в основном в Минске, сообщает Meduza.

На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.

На Бангалор задержали несколько человек pic.twitter.com/K8C6E06QEf — Onliner (@OnlinerBY) March 27, 2021

Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности, пишет Интерфакс.

Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

Автозаки у площади Бангалор



Информация о задержанных начала поступать примерно с полудня. Так, портал Tut.by разместил в своем Telegram-канале кадры возможного задержания на улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска. По словам одного из очевидцев, мужчине средних лет заломили руки, после чего увели "в автозак через дорогу", пишет Deutsche Welle.

О том, что у станции метро "Пушкинская" выборочно останавливают молодых людей и проверяют у них мобильные телефоны, передал канал "Белсат". Скопление автозаков было отмечено у площади Бангалор, которая изначально планировалась как конечная точка сбора участников акции в Минске. По данным правозащитников, там задержания проводились точечно: у самой площади, во дворах и на соседних улицах.

Кроме того, по данным портала Tut.by, у торгового центра "Европа" люди в балаклавах сажали "людей в бусики". По сведениям "Региональной газеты" в городе Молодечно Минской области был также замечен автозак.

Наконец, в Новогрудке, по сведениям "Весны", несколько человек задержали "во время экскурсии в краеведческом музее". По данным телеканала "Белсат", операцией руководили лично начальник местной полиции Рустам Вагабов и его заместитель Евгений Буслович.

Задержания журналистов и члена КС