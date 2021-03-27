Опрос: 66% водителей в Эстонии пользуются телефоном за рулем

"Большинство водителей (64%) признают, что на самом деле не хотят пользоваться телефоном за рулем, но чувствуют себя обязанными это делать. Кроме того, 62% респондентов не хотели бы, чтобы другие участники дорожного движения заметили использование ими телефона за рулем", — следует из результатов опроса, о котором рассказал портал rusERR.

Ведомство дало несколько советов водителям, как организовать свои действия перед поездкой, чтобы было легче воздержаться от посторонних занятий:

- стоит продумать свой маршрут до начала движения;

- рекомендуется активировать на телефоне функцию "Не беспокоить во время вождения", а если эта опция недоступна, то загрузить приложение, которое не позволит использовать телефон во время вождения.

- отправляясь в путь с детьми, следует отвести дополнительное время на перерывы для занятия ребенком. При необходимости воспользоваться мобильным телефоном лучше будет остановиться в безопасном месте или попросить о помощи спутника.

- во время поездки следует также избегать звонков членам семьи или коллегам, если известно, что он или она может в данный момент находиться за рулем.