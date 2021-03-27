СУПЕР! Селевко исполнил четверной прыжок и пробился на Олимпиаду

Если в первый день подопечный Ирины Кононовой не справился с нервным напряжением, то произвольную программу 19-летний фигурист откатал на приличном уровне.

Селевко показал класс

В начале выступления Селевко первым из эстонских фигуристов выполнил на чемпионате мира прыжок в четыре оборота. Без ошибок он сделал и остальные прыжковые элементы. В произвольной программе Александр показал 15-й результат, улучшив свой личное достижение почти на 6 баллов - 151,32. Рекордной оказалась и его сумма двух программ - 222,06.

С 24-го места в короткой программе Селевко поднялся на 16-ю строчку судейского протокола и завоевал пропуск на Олимпиаду-2022 в Пекине.

В Стокгольме Селевко опередил группу известных фигуристов. Позади остались латвиец Денис Васильев и чех Михал Бржезина (оба занимали 4-е место на чемпионате Европы), бронзовый призер чемпионатов мира китаец Цзинь Боян и серебряный медалист чемпионата Европы Алексей Быченко (Израиль).

Чен сделал 5 четверных прыжков

Победителем чемпионата мира третий раз подряд стал 21-летний американец Нэтан Чен - 320,88. После первого дня он уступал двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю (Япония) 10 баллов, но в произвольной программе Чен чисто исполнил 5 четверных прыжков, в том числе 3 в каскадах!

Ближайший преследователь 17-летний японец Юма Кагияма отстал от победителя по сумме двух программ почти на 30 баллов - 291,77. Опытный Ханю, которому недавно исполнилось 26 лет, вынужден был довольствоваться бронзовой медалью - 289,18.

Лучший из россиян Мизаил Коляда занял 5-е место - 272,04. Дебютант чемпионата мира 17-летний Евгений Семененко показал 8-й результат - 258,45. По сумме мест россияне получили максимальную квоту на следующий сезон. На Олимпиаде-2022 в Пекине и чемпионате мира Россия выставит в мужском одиночном катании трех участников.

Чемпионат мира - Мужчины

1. Нэтан Чен (США) – 320,88

2. Юма Кагияма (Япония) – 291,77

3. Юдзуру Ханю (Япония) – 289,18

4. Шома Уно (Япония) – 277,44

5. Михаил Коляда (Россия) – 272,04