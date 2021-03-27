СУПЕР! Селевко исполнил четверной прыжок и пробился на Олимпиаду(15)
Если в первый день подопечный Ирины Кононовой не справился с нервным напряжением, то произвольную программу 19-летний фигурист откатал на приличном уровне.
Селевко показал класс
В начале выступления Селевко первым из эстонских фигуристов выполнил на чемпионате мира прыжок в четыре оборота. Без ошибок он сделал и остальные прыжковые элементы. В произвольной программе Александр показал 15-й результат, улучшив свой личное достижение почти на 6 баллов - 151,32. Рекордной оказалась и его сумма двух программ - 222,06.
С 24-го места в короткой программе Селевко поднялся на 16-ю строчку судейского протокола и завоевал пропуск на Олимпиаду-2022 в Пекине.
В Стокгольме Селевко опередил группу известных фигуристов. Позади остались латвиец Денис Васильев и чех Михал Бржезина (оба занимали 4-е место на чемпионате Европы), бронзовый призер чемпионатов мира китаец Цзинь Боян и серебряный медалист чемпионата Европы Алексей Быченко (Израиль).
Чен сделал 5 четверных прыжков
Победителем чемпионата мира третий раз подряд стал 21-летний американец Нэтан Чен - 320,88. После первого дня он уступал двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю (Япония) 10 баллов, но в произвольной программе Чен чисто исполнил 5 четверных прыжков, в том числе 3 в каскадах!
Ближайший преследователь 17-летний японец Юма Кагияма отстал от победителя по сумме двух программ почти на 30 баллов - 291,77. Опытный Ханю, которому недавно исполнилось 26 лет, вынужден был довольствоваться бронзовой медалью - 289,18.
Лучший из россиян Мизаил Коляда занял 5-е место - 272,04. Дебютант чемпионата мира 17-летний Евгений Семененко показал 8-й результат - 258,45. По сумме мест россияне получили максимальную квоту на следующий сезон. На Олимпиаде-2022 в Пекине и чемпионате мира Россия выставит в мужском одиночном катании трех участников.
Чемпионат мира - Мужчины
1. Нэтан Чен (США) – 320,88
2. Юма Кагияма (Япония) – 291,77
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 289,18
4. Шома Уно (Япония) – 277,44
5. Михаил Коляда (Россия) – 272,04
6. Киган Мессинг (Канада) – 270,26
7. Джейсон Браун (США) – 262,17
8. Евгений Семененко (Россия) – 258,45
9. Кевин Аймо (Франция) – 254,52
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 245,99
11. Маттео Риццо (Италия) – 245,37
12. Даниэль Грассль (Италия) – 242,81
13. Янь Хань (Китай) – 235,31
14. Морис Квителашвили (Грузия) – 231,81
15. Лукас Бричги (Швейцария) – 225,55
16. Александр Селевко (Эстония) – 222,06
17. Константин Милюков (Беларусь) – 221,33
18. Денис Васильев (Латвия) – 213,05
19. Михал Бржезина (Чехия) – 210,73
20. Донован Каррильо (Мексика) – 204,78
21. Иван Шмуратко (Украина) – 204,17
22. Цзинь Боян (Китай) – 199,15
23. Николай Майоров (Швеция) – 192,79
24. Алексей Быченко (Израиль) – 190,45