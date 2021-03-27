Полиция возбудила дело в связи с нецелевым использованием имущества управы Пыхья-Таллинна

По словам социал-демократов Кирилла Клауса и Яака Юске, очередное коррупционное дело центристов похоже на случай с Майлис Репс, которая установила у себя дома купленную для министерства кофемашину. В отношении бывшего министра образования и науки также было возбуждено дело о проступке.

”Коррупции — не место в мэрии. Имущество города — это не имущество партии. Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд и его соратники использовали принадлежащий городу микроавтобус для проведения предвыборных мероприятий Центристской партии. Мэру уже пора бы уволить центристов за их коррупционные делишки”, — сказал заместитель председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Яак Юске.

Входящие в Социал-демократическую партию юрист Кирилл Клаус и член административного совета Пыхья-Таллинна Йоозеп Вимм подали 18 марта в полицию заявление в связи с опубликованной 17 марта в газете Õhtuleht информацией о многочисленных случаях нецелевого использования имущества управы Пыхья-Таллинна. Соцдемы попросили правоохранительные органы проверить, присутствует ли в приведенных в статье случаях состав каких-либо предусмотренных Пенитенциарным кодексом правонарушений.

По словам Кирилла Клауса, не может быть, чтобы старейшина не знал или не обратил внимания, что автомобиль управы используется для перевозки палатки и других вещей партии, предназначенных для проведения кампаний.