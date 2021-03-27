Полиция возбудила дело в связи с нецелевым использованием имущества управы Пыхья-Таллинна(2)
По словам социал-демократов Кирилла Клауса и Яака Юске, очередное коррупционное дело центристов похоже на случай с Майлис Репс, которая установила у себя дома купленную для министерства кофемашину. В отношении бывшего министра образования и науки также было возбуждено дело о проступке.
”Коррупции — не место в мэрии. Имущество города — это не имущество партии. Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд и его соратники использовали принадлежащий городу микроавтобус для проведения предвыборных мероприятий Центристской партии. Мэру уже пора бы уволить центристов за их коррупционные делишки”, — сказал заместитель председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Яак Юске.
Входящие в Социал-демократическую партию юрист Кирилл Клаус и член административного совета Пыхья-Таллинна Йоозеп Вимм подали 18 марта в полицию заявление в связи с опубликованной 17 марта в газете Õhtuleht информацией о многочисленных случаях нецелевого использования имущества управы Пыхья-Таллинна. Соцдемы попросили правоохранительные органы проверить, присутствует ли в приведенных в статье случаях состав каких-либо предусмотренных Пенитенциарным кодексом правонарушений.
По словам Кирилла Клауса, не может быть, чтобы старейшина не знал или не обратил внимания, что автомобиль управы используется для перевозки палатки и других вещей партии, предназначенных для проведения кампаний.
”Судя по всему, центристы вообще перестали понимать разницу между личным и общественным имуществом. Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс утащила домой принадлежащую министерству кофемашину, а избирательную кампанию старейшины Пеэтера Ярвелайда проводили при помощи микроавтобуса управы Пыхья-Таллинна, то есть за счет налогоплательщиков. Нужно признать, что у центристов моральный компас не просто сломан, у них его попросту нет. Непозволительно, когда какая-то группа людей с завидной регулярностью запускает руку в чужой карман как будто так и надо”, — сказал член правления таллиннского округа социал-демократов и председатель Ласнамяэского отделения партии Кирилл Клаус, ранее долгое время работавший в прокуратуре.
16 марта газета Õhtuleht опубликовала на своем сайте статью ”Rahakotid jälle sassis! Põhja-Tallinna ametiauto vedas Keskerakonna kraami propagandaüritustele” (Снова перепутали кошельки! Служебный автомобиль Пыхья-Таллинна перевозил вещи Центристской партии для пропагандистских мероприятий). Журналисты сравнили выписки из журнала поездок с постами центристов в социальных СМИ. Помимо этого, свое расследование провел и внутренний контроль управы, который также выявил нарушения. Старейшина Пеэтер Ярвелайд переложил всю ответственность на беспартийного советника управы, обвинив того в самодеятельности.
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