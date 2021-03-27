ФОТО | В Хааберсти пьяная женщина врезалась в десяток машин

По предварительной информации полиции, было повреждено десять автомобилей, припаркованных в трех разных местах. За рулем сидела женщина средних лет в сильном алкогольном опьянении.

”Находясь утром в комнате, я услышал хлопок и подумал, что это мусоровозы гремят. Позже мне позвонили из полиции и сказали, что моя машина, которая стояла перед домом, повреждена”, — прокомментировал один из жителей дома на улице Нооркуу.

Он добавил, что, к счастью, его машина не так сильно пострадала — видна лишь небольшая вмятина. "Тут часть машин теперь в таком состоянии, что на них уже не уедешь", — сказал он.

”Нет никакого оправдания вождению в нетрезвом состоянии, это безответственно по отношению к себе и другим. В алкогольном опьянении нельзя позволять садиться за руль ни другу, ни знакомому", — прокомментировал ситуацию представитель Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс.

Для выяснения всех подробностей происшествия возбуждено уголовное дело. Если вы видите водителя с подозрительным стилем вождения, сообщите об этом в полицию по номеру 112.

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