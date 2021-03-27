Читательница Delfi благодарит врачей за спасение своей матери: "Сил вам, работники медицины, в этот нелегкий период!"(1)
Как рассказала Наталия, ее мама была доставлена из дома в ковидное отделение Ида-Вируской центральной больницы. Через пару дней женщину перевели в реанимацию, оказывая всю необходимую медицинскую помощь. Приводим ее письмо (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Через две недели мама перестала справляться и очень ослабла. Её интубировали. Перевезли в Tartu Ülikooli Kliinikum, где был оказан не менее внимательный уход. Поражение лёгких составило 90%, было подключено дополнительное искусственное лёгкое, стоял аппарат по очистке крови. Каждый день доктора общались со мной и рассказывали о мамином состоянии. Каждый был приветлив, хоть я и понимаю, звонят многие, доктора устают, это неимоверный, титанический труд…11 дней, мы жили ожиданиями…маму вывели из искусственной комы 3.03. Уже 4.03 её перевезли обратно в реанимацию Ida-Viru Keskhaigla. Сутки там, после пошло скорейшее восстановление. Через несколько дней её перевели в восстановительный центр здоровья в Кохтла-Ярве, где она пробыла 10 дней. Отношение каждого из находящих там, рядом с ней, у неё вызывал восторг! Маму заново учили есть, дышать, ходить. Талис Кирс — очень внимательный доктор, в руки которого попала моя мама после ИВЛ.
Хочу выразить огромную благодарность от своего имени и также благодарность и низкий поклон от имени моей мамы — Любови Лебедевой — врачам, медсёстрам, ассистентам, санитаркам, физиотерапевтам, уборщицам, поварам, работающих в Ida-Viru Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum и в Центре здоровья и восстановительного лечения IVKH.
Хочу также высказать благодарность скорой помощи, что забирала мою маму. Всех присутствующих в реанимобилях при перевозке моей мамы из Пуру в Тарту и назад — СПАСИБО!
"Очень внимательный персонал, все отзывчивые, добрые, отношение как к родному человеку! Огромное спасибо! Вы чудо!" — слова моей мамы".
Огромная Вам благодарность!
Сил вам, работники медицины, в этот нелегкий период!"
Со вчерашнего дня мама дома! Ходит, улыбается, живёт. Берегите своих близких! Обнимайте, любите. И если с ними что-то случилось, ждите, надейтесь, молитесь!" — написала Наталия.
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