Читательница Delfi благодарит врачей за спасение своей матери: "Сил вам, работники медицины, в этот нелегкий период!"

"Через две недели мама перестала справляться и очень ослабла. Её интубировали. Перевезли в Tartu Ülikooli Kliinikum, где был оказан не менее внимательный уход. Поражение лёгких составило 90%, было подключено дополнительное искусственное лёгкое, стоял аппарат по очистке крови. Каждый день доктора общались со мной и рассказывали о мамином состоянии. Каждый был приветлив, хоть я и понимаю, звонят многие, доктора устают, это неимоверный, титанический труд…11 дней, мы жили ожиданиями…маму вывели из искусственной комы 3.03. Уже 4.03 её перевезли обратно в реанимацию Ida-Viru Keskhaigla. Сутки там, после пошло скорейшее восстановление. Через несколько дней её перевели в восстановительный центр здоровья в Кохтла-Ярве, где она пробыла 10 дней. Отношение каждого из находящих там, рядом с ней, у неё вызывал восторг! Маму заново учили есть, дышать, ходить. Талис Кирс — очень внимательный доктор, в руки которого попала моя мама после ИВЛ.