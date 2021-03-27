ГРАФИК| Хорошая новость: Эстония больше не является мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19

Согласно данным портала ”Our World in Data”, по состоянию на 26 марта за последнюю неделю в Эстонии ежедневно выявлялось в среднем 948 случаев заражения коронавирусом на миллион жителей. За пять дней этот показатель снизился почти на 200 случаев в день.

В то же время по состоянию на вчерашний день Венгрия стала страной с самым высоким недельным уровнем заболеваемости COVID-19 в мире: в результате резкого роста заражений за последнее время соответствующий недельный показатель вырос до 957,9 случая. Средний недельный показатель по Европе — 274 случаев.

Однако Эстония по-прежнему остается мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. По данным ВОЗ, за последние две недели самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 фиксируется в Эстонии (1452 случаев на 100 тысяч населения), Сан-Марино (1329 случаев) и Венгрии (1292 случая).

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