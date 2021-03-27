Беларусь не пустили на "Евровидение". Заявленные песни не прошли отбор

Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях группа "Галасы ЗМеста" высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.

ЕВС 10 марта отправил в "Белтелерадиокомпанию" требование изменить или представить новую песню, соответствующую правилам "Евровидения". "Белтелерадиокомпания" в ответ отправила новую песню того же исполнителя.

В пятницу ЕВС заявил, что эта песня также нарушает правила и может негативно повлиять на репутацию конкурса.

Председатель "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт заявил РИА Новости, что считает политически мотивированным решение об отстранении Беларуси от участия в песенном конкурсе. Он рассказал, что ЕВС официально проинформировал "Белтелерадиокомпанию" о своем решении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусского участника.

"Какие именно слова песни их [правила] нарушили — неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может", — сказал Эйсмонт.

"Для формально неполитического мероприятия "Евровидение" обладает поразительной способностью втягиваться в политические скандалы. Последний касается непринятия заявки от Беларуси, где большая часть населения восстала против, казалось бы, нескончаемого правления Александра Лукашенко. По крайней мере, теперь мы все знаем, какая страна будет бросаться в глаза своим отсутствием в Роттердаме", — прокомментировал решение ЕВС корреспондент Би-би-си Александр Шлихтер.

Изначально планировалось, что на "Евровидение" поедут победители национального отбора 2020 года, группа VAL (в прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса). Однако с тех пор участники дуэта дали несколько интервью с негативной оценкой ситуации в стране и в Белтелерадиокомпании отказались выдвигать их на "Евровидение". Конкурс должен пройти в Роттердаме в мае 2021 года.

В Беларуси после выборов президента в прошлом году начались масштабные акции протесты из-за того, что решением Центризбиркома на выборах победил Александр Лукашенко. Власти жестоко подавили народные выступления.