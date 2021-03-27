Жительница Силламяэ: вакцинируйтесь от коронавируса — вчера мы похоронили родственника, очень много знакомых умерло

Галина говорит, что хотела бы вакцинироваться российским “Спутником”, но так как его в Эстонии нет, то приходится выбирать из того, что есть.

При этом женщина не хочет вакцинироваться препаратом AstraZeneca из-за того, что в СМИ все чаще сообщают о возникновении у людей побочных эффектов после вакцинации этим препаратом. Однако Галина доверяет вакцинам Moderna и Pfizer.

“Прививаться надо, потому что это такая коварная болезнь. От этой болезни у нас умер родственник. Вчера похоронили. Очень много знакомых умерло от этой болезни. Так что надо прививаться — прививаться и прививаться. Тогда всеми усилиями мы победим эту коварную болезнь. Кому поступило предложение — идите и вакцинируйтесь”, — призывает жительница Силламяэ, отмечая, что коронавирус теперь никуда не уйдет и будет систематически приходить, как и грипп.

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